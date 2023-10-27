По словам Байдена, «экстремальная конкуренция» с Китаем не означает конфликт

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, но не стремятся к конфликту с ним. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме.

«Экстремальная конкуренция, а не конфликт. Прочитайте весь абзац», — пояснил Байден, комментируя свои прежние высказывания о противостоянии с Китаем. «Мы будем конкурировать с Китаем во всех планах и в соответствии с международными правилами. В экономическом, политическом и иных планах. Но я не стремлюсь к конфликту», — подчеркнул глава вашингтонской администрации. При этом он уточнил, что Вашингтон намерен руководствоваться в отношениях с Пекином принципом «доверяй, но проверяй». «Доверяй, но проверяй. Так звучит фраза», — сказал на этот счет американский лидер.

«Китай сейчас сталкивается с собственными внутренними и внешними сложностями. Экономический рост Китая остановился — по сравнению с тем, что было [раньше]», — добавил Байден.