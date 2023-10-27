РФ и КНР заблокировали американский проект ближневосточной резолюции СБ ООН
09:00 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай наложили вето на предложенный США проект ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
За документ проголосовали 10 стран, против — РФ, КНР и ОАЭ, воздержались 2. Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нем нет призыва к прекращению огня, но признается право стран на самозащиту.
Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания дал высокую оценку позиции России и Китая, использовавших в Совете Безопасности ООН право вето при голосовании по предложенному США проекту ближневосточной резолюции.
«Председатель политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совбезе ООН и блокировку ими американского проекта резолюции, ориентированного на оккупационные [израильские] силы», — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале движения.
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