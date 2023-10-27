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В Москве начался суд над террористами, планировавшими взорвать здание ФСБ на Лубянке

09:05 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ, которые, по данным ФСБ, планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году и потребовать вывод российских войск из Сирии. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, привести взрывное устройство в действие в здании ФСБ должен был смертник, который также оказался на скамье подсудимых.

«С марта по апрель 2022 года боевики создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Также фигуранты дела дали друг другу клятвы, а основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после приведения [взрывного устройства] шахидом в действие в здании на Лубянке, был вывод российских войск с территории Сирии. Все участники организованной группы в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны и арестованы, а в настоящее время их дело направлено для рассмотрения по существу в военный суд в Москве», — рассказал собеседник агентства.

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