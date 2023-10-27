ЕС отстает от графика поставок снарядов Украине — Bloomberg
09:32 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз отстает от графика, согласно которому планировал предоставить к марту Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы и лиц, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что ЕС пока отправил лишь около 30% от ожидаемого количества боеприпасов. В связи с этим некоторые государства — члены сообщества попросили продлить сроки поставок снарядов.
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