ЕС отстает от графика поставок снарядов Украине — Bloomberg

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз отстает от графика, согласно которому планировал предоставить к марту Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы и лиц, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что ЕС пока отправил лишь около 30% от ожидаемого количества боеприпасов. В связи с этим некоторые государства — члены сообщества попросили продлить сроки поставок снарядов.