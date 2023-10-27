Армия Израиля провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. По окончании рейда солдаты покинули этот район», — говорится в заявлении военных.