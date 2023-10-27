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Китай запустил корабль «Шэньчжоу-17» к своей орбитальной станции

10:05 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту. Прямую трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для вывода «Шэньчжоу-17» на орбиту использована модифицированная двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/гэ»). Это 12-я миссия КНР по запуску человека в космос.

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