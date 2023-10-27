Индия за год нарастила торговлю со странами ШОС на 20% — министр

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия за последний год значительно нарастила торговлю со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе с РФ, и призывает развивать экономическое взаимодействие в объединении для борьбы с продовольственным и энергетическим кризисами. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Бишкеке.

«Наша суммарная торговля со странами — членами ШОС продемонстрировала впечатляющий рост, особенно это касается торговли с Россией. За последний год торговля со всеми членами ШОС выросла на 20% — с $140 до $170 млрд. Есть потенциал многократного роста», — сказал министр, не уточнив конкретные сроки по озвученными данным торговли.