Индия за год нарастила торговлю со странами ШОС на 20% — министр
10:20 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия за последний год значительно нарастила торговлю со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе с РФ, и призывает развивать экономическое взаимодействие в объединении для борьбы с продовольственным и энергетическим кризисами. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Бишкеке.
«Наша суммарная торговля со странами — членами ШОС продемонстрировала впечатляющий рост, особенно это касается торговли с Россией. За последний год торговля со всеми членами ШОС выросла на 20% — с $140 до $170 млрд. Есть потенциал многократного роста», — сказал министр, не уточнив конкретные сроки по озвученными данным торговли.
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