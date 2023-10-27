Сбер занял первое место в рейтинге РБК по объему торгов на Мосбирже

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Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Мосбирже за последние 12 месяцев, составленном РБК. За этот период суммарный объем торгов бумагами банка достиг 3,1 трлн руб. Отрыв от второго места составил почти 2 трлн руб.

С начала этого года стоимость акций Сбера выросла в два раза, достигнув отметки в 270 руб. за акцию. Сейчас Сбер самая дорогая российская компания, его капитализация – почти 6 трлн руб.

По мнению экспертов, успех Сбера среди инвесторов связан с его хорошими финансовыми результатами (прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года – 1,1 трлн руб.) и рекордными дивидендами (в этом году акционеры получили 565 млрд руб).