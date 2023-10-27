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НОВОСТИ

Шесть украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

10:32 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, поврежден инфраструктурный объект связи.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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