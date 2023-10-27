Мэр Собянин: Еще два волонтерских центра «Доброе место» открылись в ВАО и ЮАО
10:32 26.10.2023
Еще два волонтерских центра «Доброе место» начали действовать в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, они открыты в Восточном и Южном административных округах мегаполиса. Как отмечает градоначальник, волонтерское движение объединило более 1,16 млн активных и неравнодушных горожан разного возраста и различных профессий. Они ежегодно помогают городу организовать и выполнить тысячи больших и малых проектов. Например, участвуют в проведении крупных международных форумов, заботятся о бездомных животных в приютах.
«Несколько лет назад мы почувствовали, что и московским волонтерам нужен свой дом, - отметил Собянин. -Место, куда можно прийти, чтобы пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, предложить свои идеи. Так родилась идея создать сеть волонтерских центров в административных округах Москвы «Доброе место». Первый центр начал свою работу в марте 2022 года в Зеленограде. А на прошлой неделе мы открыли центры «Доброе место» в Восточном и Южном округах Москвы. Теперь в столице работает уже шесть таких центров».
«Добрые места» – это современные, оснащенные всем необходимым помещения, где могут собираться волонтеры и те, кто собирается присоединиться к добровольческому сообществу в Москве. Они работают каждый день с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 19:00 в воскресенье.
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