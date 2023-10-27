США получат доступ к военным базам Швеции

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и США готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement), в соответствии с которым Соединенные Штаты получат доступ к шведским военным базам для складирования военного оборудования и техники. Об этом сообщает агентство ТТ.

Таким образом, уточняет агентство, Швеция в случае необходимости сможет «более оперативно получить американскую военную помощь». Соглашение также уточнит, какое именно американское военное оборудование будет храниться на территории королевства.