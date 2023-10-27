Силы РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алёшкинский

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на остров Алёшкинский и уничтожили скопление украинских войск на правом берегу под Херсоном, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

«Пресечена попытка высадки противника в направлении острова Алёшкинский. В результате огневого поражения уничтожено две лодки и 10 боевиков ВСУ», — сказал он.