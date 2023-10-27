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НОВОСТИ

НАТО пообещала Молдавии постоянную помощь — Столтенберг

11:32 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО пообещала Молдавии постоянную поддержку, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе журналистам.

«НАТО полностью поддерживает молдавский суверенитет и территориальную целостность, и мы призываем Россию вывести войска с вашей территории. Вы можете рассчитывать на нашу постоянную помощь, — сказал Столтенберг. — Ранее в этом году НАТО согласовала значительный пакет помощи для укрепления кибербезопасности Молдавии, а также системы ее стратегической коммуникации и укрепление ее оборонных возможностей».

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