"Роснефть" масштабирует использование технологий по контролю эмиссии метана в нефтепереработке и нефтехимии

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«Роснефть» запустила на своих производственных объектах проект по адаптации технологий контроля неорганизованной эмиссии метана и других углеводородов и повышения уровня промышленной безопасности. В этом году обследования состоялись в Ангарской нефтехимической компании, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Задача проекта стала оценка потенциала масштабирования программы, в первую очередь, на предприятия нефтепереработки и нефтехимии, а в перспективе – и на всю производственно-сбытовую цепочку.

Уже три года на добывающих активах «Роснефти» успешно выполняется комплексная программа по обнаружению и устранению неорганизованных источников эмиссии метана. В 2023 году в программе участвуют 24 общества группы. В первом полугодии на производственных площадках предприятий с помощью средств наземного мониторинга обследовали 710 объектов. Кроме того, в 13 обществах группы мониторинг проводили с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего удалось обследовать 161 объект, в том числе 2400 км трубопроводов. Кроме того, впервые были проведены обследования на объектах проекта «Сахалин-1», в том числе береговые комплексы переработки нефти и газа «Одопту» и «Чайво», морской стационарной платформы «Беркут».

Кроме расширения программы контроля эмиссии метана на объектах инфраструктуры в «Роснефти» создается и внедряется методическая база в сфере выявления и устранения неорганизованных источников эмиссии метана и других летучих углеводородов с учетом передового мирового опыта. Компания использует лучшие отечественные и мировые практики, научные разработки и современные технологические решения, позволяющие сокращать эмиссию парниковых газов, в том числе метана, и сохранять целостность производственной инфраструктуры. Развитие и масштабирование лучших подходов позволит повысить эффективность работы по сокращению эмиссии метана и безопасность работ на объектах производственно-сбытовой цепочки.