Израиль должен «взять паузу для размышлений» по операции в Газе — экс-глава «Моссада»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководству Израиля следует взять паузу для поиска альтернативы вторжению в сектор Газа, которое может занять много времени и привести к большому числу жертв. Такое мнение выразил бывший директор израильской службы разведки «Моссад» и экс-посол Израиля в ЕС Эфраим Халеви в интервью газете Handelsblatt.

Экс-разведчик считает, что военной операции Израиля в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС не избежать, однако израильскому руководству следовало бы «взять паузу для размышлений». За это время к нему «может прийти творческое решение», заявил Халеви. По его словам, «вторжение с большой армией в этот район было бы ошибкой», поскольку потребовало бы много времени и материальных затрат, а также привело бы к большому числу жертв. Как утверждает эксперт, военное правительство Израиля прекрасно осознает эти риски и именно поэтому медлит с реализацией операции.

Халеви заявил, что не ожидает вовлечения Ирана в конфликт из-за нежелания Тегерана ставить под угрозу дипломатические отношения с Саудовской Аравией. Он также полагает, что ливанская шиитская организация «Хезболлах», поддерживаемая Ираном, не вступит в прямое столкновение с Израилем, поскольку, по его словам, ее перевооружение может оказаться затратным для Тегерана.

Эксперт обеспокоен высокой вероятностью обострения ситуации на Западном берегу реки Иордан по завершении военной операции в Газе и сомневается, что Израиль сможет удержать там прежние позиции.