Европейской безопасности сейчас не существует — МИД Белоруссии
12:05 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Запада привели к тому, что в настоящее время европейской безопасности сейчас не существует ни как факта, ни как системы. Об этом в ходе открывшейся в Минске международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
«Следует признать, что европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Члены НАТО считают, что они [находятся] под зонтиком своего альянса, альянса, который игнорирует все другие структуры и механизмы, которые могли бы обеспечить общую безопасность для всех. Причем не просто игнорируют, но и пытаются снизить их эффективность. Мы это чувствуем на примере Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.
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