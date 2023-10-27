0
0
935
НОВОСТИ

Европейской безопасности сейчас не существует — МИД Белоруссии

12:05 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Запада привели к тому, что в настоящее время европейской безопасности сейчас не существует ни как факта, ни как системы. Об этом в ходе открывшейся в Минске международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

«Следует признать, что европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Члены НАТО считают, что они [находятся] под зонтиком своего альянса, альянса, который игнорирует все другие структуры и механизмы, которые могли бы обеспечить общую безопасность для всех. Причем не просто игнорируют, но и пытаются снизить их эффективность. Мы это чувствуем на примере Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:10 27.10.2023
Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
0
44
21:57 27.10.2023
К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
0
76
20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
205
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
227
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
316
18:20 27.10.2023
Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
0
283
17:40 27.10.2023
В Малайзии выбрали нового короля
0
361
17:12 27.10.2023
Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
0
384
17:00 27.10.2023
В Николаеве прогремел взрыв
0
360
16:32 27.10.2023
Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака
0
471

Возврат к списку