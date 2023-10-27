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Из военкомата в Москве сбежали двое уроженцев Таджикистана, получившие гражданство РФ

12:20 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два уроженца Таджикистана, принявшие российское гражданство, сбежали из военкомата, возбуждено два уголовных дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

«По данным следствия, двое уроженцев Республики Таджикистан 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 году гражданство РФ. Молодые люди были призваны на срочную военную службу. 22 октября 2023 года фигуранты, находясь в сборочном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении», — сказали в пресс-службе.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

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