Пашинян надеется подписать мирное соглашение с Азербайджаном в течение нескольких месяцев

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан в течение нескольких месяцев могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений. Об этом в Тбилиси, выступая на международном Форуме Шелкового пути, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, надеюсь, что этот процесс завершится в ближайшие несколько месяцев», — сказал он.