Россиян с гражданством Израиля мобилизуют на общих основаниях — посол в РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях, в настоящий момент они призываются активно, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — сказал дипломат.