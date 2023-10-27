Россиян с гражданством Израиля мобилизуют на общих основаниях — посол в РФ
13:00 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях, в настоящий момент они призываются активно, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — сказал дипломат.
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