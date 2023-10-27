Российская оборона превосходна — высокопоставленный французский военный
13:05 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская армия, начав 4 июня контрнаступление, не добивается успехов, Киеву не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. Об этом пишет газета Le Monde.
Издание отмечает, что неудача украинского контрнаступления в первую очередь объясняется качеством российских оборонительных укреплений в Донбассе, что для Запада «стало неожиданностью». «Российская оборона превосходна», — признал высокопоставленный французский военный, слова которого приводит газета.
Le Monde напоминает, что Украина всю весну накапливала силы и технику для прорыва линии обороны РФ. Специально для этого были сформированы двенадцать бригад общей численностью около 35 тыс. военных, часть из которых была оснащена современной западной бронетехникой: британскими и германскими танками Challenger 2 и Leopard 2, американскими боевыми машинами пехоты Bradley и французскими легкими танками AMX-10 RC.
Газета указывает, что, несмотря на многочисленные попытки прорвать российскую линию обороны, украинская армия увязла. Опираясь на данные американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Le Monde отмечает, что в разгар наступления этим летом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигались всего на 90 метров в день. «Двенадцать бригад, задействованных украинцами для контрнаступления, частично уничтожены, а входящие в них солдаты по-прежнему блокированы на первой линии обороны России», — приводит издание слова французского военного эксперта, который скептически оценивает способность ВСУ штурмовать российские позиции.
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