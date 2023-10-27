Фицо не будет голосовать за новые санкции против РФ, если они навредят Словакии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отправляющий на саммит ЕС в Брюссель, заявил, что не будет голосовать за новые санкции ЕС против РФ, если они навредят Словакии.

«Если санкции будут приносить нам [Словакии] ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать», — сказал Фицо, чьи слова приводит новостной портал pravda.sk.

Фицо также подтвердил, что правительство Словакии останавливает предоставление военной помощи Украине.