Фицо не будет голосовать за новые санкции против РФ, если они навредят Словакии
13:20 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отправляющий на саммит ЕС в Брюссель, заявил, что не будет голосовать за новые санкции ЕС против РФ, если они навредят Словакии.
«Если санкции будут приносить нам [Словакии] ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать», — сказал Фицо, чьи слова приводит новостной портал pravda.sk.
Фицо также подтвердил, что правительство Словакии останавливает предоставление военной помощи Украине.
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