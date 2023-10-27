ЕС, США, Китай, РФ и Индия являются опорами существования планеты — Лукашенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз вместе с США и Китаем, в какой-то степени Россией и Индией являются опорами существования планеты. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«ЕС вместе с США и Китаем, ну может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты, — сказал он. — Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех».