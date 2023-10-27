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Танковый рейд в Газу был проведен для подготовки «наземных операций» — ЦАХАЛ

14:00 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танковый рейд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа, проведенный в ночь на четверг, был необходим для подготовки возможных «наземных операций» в будущем. Об этом представитель ЦАХАЛ Питер Лернер сообщил телеканалу CNN.

«[Это была] четкая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести», — сказал он.

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