Суд в Швеции оправдал задержанного по подозрению в шпионаже в пользу РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу РФ, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

«Окружной суд Стокгольма сегодня огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине в возрасте 60 лет было предъявлено обвинение, среди прочего, в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Окружной суд оправдал мужчину», — говорится в сообщении суда.