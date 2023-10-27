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Суд в Швеции оправдал задержанного по подозрению в шпионаже в пользу РФ

14:12 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу РФ, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

«Окружной суд Стокгольма сегодня огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине в возрасте 60 лет было предъявлено обвинение, среди прочего, в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Окружной суд оправдал мужчину», — говорится в сообщении суда.

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