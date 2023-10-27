РФ хочет прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в интервью американской газете Wall Street Journal Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе, «по сути, подвели» Ереван к решению, о необходимости «диверсифицировать <…> отношения в сфере безопасности».

«В данном случае мы не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник, поэтому нужно точно еще понять, о чем именно говорил господин Пашинян, — отметил Песков. — И конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями, и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня».