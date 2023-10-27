0
0
1045
НОВОСТИ

Общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое — Силуанов

15:12 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет в два раза. Об этом заявил на пленарном заседании в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с девятнадцатым годом, уважаемые депутаты, объем расходов, возрастает в 2 раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

22:10 27.10.2023
Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
0
56
21:57 27.10.2023
К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
0
85
20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
213
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
230
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
320
18:20 27.10.2023
Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
0
286
17:40 27.10.2023
В Малайзии выбрали нового короля
0
363
17:12 27.10.2023
Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
0
387
17:00 27.10.2023
В Николаеве прогремел взрыв
0
364
16:32 27.10.2023
Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака
0
473

Возврат к списку