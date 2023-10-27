Общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое — Силуанов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет в два раза. Об этом заявил на пленарном заседании в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с девятнадцатым годом, уважаемые депутаты, объем расходов, возрастает в 2 раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути», — сказал он.