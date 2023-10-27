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ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard и до 85 военных на запорожском направлении

15:32 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли два танка Leopard и до 85 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.

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