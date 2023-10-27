ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, готовившийся агентом украинских спецслужб
16:00 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, собиравшийся его провести агент украинских спецслужб нейтрализован. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования», — сообщили в ЦОС.
«Действуя по указанию кураторов, [он] изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», — отметили в ФСБ.
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