ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, готовившийся агентом украинских спецслужб

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, собиравшийся его провести агент украинских спецслужб нейтрализован. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования», — сообщили в ЦОС.

«Действуя по указанию кураторов, [он] изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», — отметили в ФСБ.