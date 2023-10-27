Израиль готовится к наземной операции в построенной им «маленькой Газе» — WSJ
16:12 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные тренируются перед наземной операцией в секторе Газа в построенной ими ранее «маленькой Газе» — аналоге палестинского населенного пункта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, «маленькая Газа» была построена еще в 2006 году и находится на базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пустыне Негев. Она повторяет архитектурные особенности палестинской застройки: в ней также крайне узкие улицы и имеется сеть подземных лабиринтов. Всего в «маленькой Газе» не менее 600 построек, имитирующих жилые дома, школы, рынки и мечети. Издание отмечает, что подобный «город в миниатюре», используемый израильскими военными для тренировок, есть не только на юге, но и на севере страны — расположенная там база повторяет типичный ливанский населенный пункт.
На настоящий момент на соседнюю с «маленькой Газой» военную базу перебросили несколько тысяч мобилизованных резервистов. Военнослужащие тренируются вести уличные бои, реализовывать точечные ликвидации террористов, а также оперативно эвакуировать своих раненых бойцов с поля боя. Израильское военное руководство, подчеркивает The Wall Street Journal, понимает, что после начала наземной операции международное сообщество будет крайне пристально следить за действиями ЦАХАЛ в Газе. Именно поэтому военные в настоящий момент стремятся как можно лучше отработать планируемый маневр, пока правительство не отдало им приказ о начале операции.
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