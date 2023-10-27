Общий объем расходов на нацоборону в 2024 г. составит почти 11 трлн руб. — Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем расходов на обеспечение обороноспособности РФ в 2024 году составит почти 11 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

«Общий объем расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 трлн рублей. Если быть точным — 10,8 трлн рублей. И существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами», — сказал Силуанов.