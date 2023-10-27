В Баку заявили об обнаружении доказательств военных перевозок из Армении в Карабах

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении «наглядных доказательств» осуществления незаконных военных перевозок из Армении в Карабах после завершения боевых действий осенью 2020 года.

«После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, было установлено, что часть ракет тяжелой огнеметной системы „ТОС-1А“, обнаруженных при осмотре территории, была произведена в 2021 году», — говорится в сообщении. Кроме того, по данным военного ведомства, установлено, что часть обнаруженных в регионе управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот» «была закуплена Арменией непосредственно у производителя по контракту, заключенному в конце 2020 года, а часть — через третье государство и доставлена в Карабах».