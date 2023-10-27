Бельгия отвергла требование ЕК внести новые взносы в бюджет ЕС на Украину

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии отвергают требование Еврокомиссии увеличить взносы государств ЕС в бюджет сообщества для финансирования программы финансовой помощи Украине в 50 млрд евро на 2024–2027 годы. Как заявил журналистам премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит ЕС, нужно найти иные источники финансирования.

«Что касается многолетнего бюджетного плана ЕС (речь идет о пересмотре части бюджетного плана Евросоюза на 2024–2027 годы — прим. ТАСС), предложения [Еврокомиссии], которые на столе переговоров сегодня, для нас неприемлемы. Мы должны сконцентрироваться на продолжении помощи Украине, но в вопросе, как ее финансировать, — я бы реально попросил Еврокомиссию и другие институты ЕС задействовать собственные фонды, например фонды, которые не были полностью использованы, или изменить приоритеты финансирования, вместо того чтобы просить страны-члены сделать большие взносы», — сказал он.