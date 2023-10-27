Партия Качиньского будет пытаться сформировать правительство — Моравецкий

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» будет пытаться сформировать правительство, несмотря на меньшинство в парламенте.

У «Права и справедливости» самое большое число парламентариев, самое большое число депутатов в Сейме. Мы партия, которая третий раз подряд выиграла выборы. Мы будем пытаться создать правительство. Мы будем говорить со всеми депутатами в надежде сформировать правительство», — сказал Моравецкий журналистам в Брюсселе.