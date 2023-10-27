Партия Качиньского будет пытаться сформировать правительство — Моравецкий
17:40 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» будет пытаться сформировать правительство, несмотря на меньшинство в парламенте.
У «Права и справедливости» самое большое число парламентариев, самое большое число депутатов в Сейме. Мы партия, которая третий раз подряд выиграла выборы. Мы будем пытаться создать правительство. Мы будем говорить со всеми депутатами в надежде сформировать правительство», — сказал Моравецкий журналистам в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 22:30 27.10.2023
- Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
- 22:10 27.10.2023
- Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
- 21:57 27.10.2023
- К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
- 20:30 27.10.2023
- НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
- 19:45 27.10.2023
- Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
- 18:40 27.10.2023
- Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
- 18:20 27.10.2023
- Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
- 17:40 27.10.2023
- В Малайзии выбрали нового короля
- 17:12 27.10.2023
- Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
- 17:00 27.10.2023
- В Николаеве прогремел взрыв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать