Премьер Венгрии считает, что сначала нужно разработать новую стратегию по Украине, а потом уже собирать деньги
18:30 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На наш взгляд, сначала должна быть разработана новая стратегия, а затем уже формироваться ее финансовая составляющая, а не наоборот. Вот почему на этом заседании Венгрия предлагает Европейскому совету провести стратегические дебаты на следующем заседании о том, какой должна быть новая стратегия. По нашему мнению, эта новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире», — написал Орбан на своей странице в соцсети.
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