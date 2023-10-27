Премьер Венгрии считает, что сначала нужно разработать новую стратегию по Украине, а потом уже собирать деньги

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предложила Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины и только потом определить, какая финансовая помощь потребуется этой стране. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

«На наш взгляд, сначала должна быть разработана новая стратегия, а затем уже формироваться ее финансовая составляющая, а не наоборот. Вот почему на этом заседании Венгрия предлагает Европейскому совету провести стратегические дебаты на следующем заседании о том, какой должна быть новая стратегия. По нашему мнению, эта новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире», — написал Орбан на своей странице в соцсети.