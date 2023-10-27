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Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины России

19:12 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одновременно с этим признается утратившим силу распоряжение главы государства от 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины.

Ключевой долгосрочной целью климатической политики РФ, согласно документу, является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Также подчеркивается, что в целом долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств, и Россия задействована в выработке коллективных мер. «Проблемы, связанные с изменением климата, в частности обеспечение баланса между эффективностью экономики и социальной справедливостью, устранение потенциальных конфликтов интересов в связи с экстремальными проявлениями изменения климата, не могут быть решены посредством только научных методов. В подобных ситуациях найти баланс возможно лишь в рамках политического процесса», — говорится в доктрине.

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