Проект орбитальной станции РОС предусматривает подключение модулей стран-партнеров – РКК «Энергия»

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская орбитальная станция (РОС) в будущем сможет включать национальные сегменты стран-партнеров. Об этом говорится в материалах к посещению президентом РФ Владимиром Путиным Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос).

«Проект открыт для сотрудничества с другими странами. За счет своих орбитальных параметров и модульной архитектуры РОС позволит предложить иностранным партнерам новые возможности для полета их космонавтов, реализации программ научных и прикладных исследований, вплоть до создания целевых, национальных сегментов и модулей в их составе», — говорится в материалах.