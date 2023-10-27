Партия «Яблоко» сообщила о встрече Явлинского с Путиным. В Кремле это не комментируют

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским, тема выборов на встрече не обсуждалась, сообщила пресс-служба партии.

«26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным», — говорится в заявлении партии в ее телеграм-канале.

На встрече обсудили тему СВО, Явлинский изложил позицию о необходимости мирных переговоров. Также обсуждались перспективные проблемы российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы». В пресс-службе Яблока ТАСС подтвердили, что сообщение является официальным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение партии «Яблоко» о том, что ее основатель Григорий Явлинский сегодня якобы встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Это я никак не комментирую», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.