Партия «Яблоко» сообщила о встрече Явлинского с Путиным. В Кремле это не комментируют
20:30 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным», — говорится в заявлении партии в ее телеграм-канале.
На встрече обсудили тему СВО, Явлинский изложил позицию о необходимости мирных переговоров. Также обсуждались перспективные проблемы российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы». В пресс-службе Яблока ТАСС подтвердили, что сообщение является официальным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение партии «Яблоко» о том, что ее основатель Григорий Явлинский сегодня якобы встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Это я никак не комментирую», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
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