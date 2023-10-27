Военные Израиля продолжат рейды на территорию Газы – представитель армии

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции, эти действия будут продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля продолжают и сегодня, так же как вчера вечером, наземные рейды на территории сектора. Суть этих рейдов — уничтожение террористов, подготовка территории к следующему этапу войны. Наши войска продолжат такие рейды в ближайшие дни», — сообщил он на вечернем брифинге.