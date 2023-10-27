Без космоса высокий статус отдельных стран поддерживать невозможно - Путин

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий статус отдельных стран невозможен без развития космических технологий, считает президент РФ Владимир Путин.

В начале встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли глава государства отметил, что все они работают в очень перспективной сфере. «И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития — без космоса невозможно», — сказал он.

Он рассказал, что осмотрел математическую модель того, что будет происходить в космической сфере в 2030 году, и это «уже вызывает оторопь». «Если сегодня руководители „Энергии“ и другие специалисты говорят, что корректировать приходится раз в году МКС, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки», — отметил Путин.