Без космоса высокий статус отдельных стран поддерживать невозможно - Путин
21:40 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В начале встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли глава государства отметил, что все они работают в очень перспективной сфере. «И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития — без космоса невозможно», — сказал он.
Он рассказал, что осмотрел математическую модель того, что будет происходить в космической сфере в 2030 году, и это «уже вызывает оторопь». «Если сегодня руководители „Энергии“ и другие специалисты говорят, что корректировать приходится раз в году МКС, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки», — отметил Путин.
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