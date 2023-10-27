Путин: Бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный

22:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал российский бюджет сбалансированным и надежным, отвечая на вопрос одного из молодых ученых в Королеве о секвестировании федеральной космической программы.

«Это не секвестирование [федеральной космической программы], там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Все зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы», — сказал Путин.