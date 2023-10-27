Государство заинтересовано в создании частных космических компаний - Путин
22:30 26.10.2023 Источник: Интерфакс
"Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. Конечно, нужно создать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, - рынок надо создать. С тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере", - сказал Путин в четверг на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
По словам президента, "часть средств (...) надо направлять не впрямую в те даже государственные компании, которые что-то производят для космоса, а направлять государственные ресурсы тем, кто потребляет эти услуги". "Чтобы они могли заказывать и повысить роль заказчика во всей этой истории", - отметил Путин.
"Но повторяю еще раз: самое главное - создать условия, рынок чтобы был. Так, чтобы платили за эти услуги. Первые шаги надо сделать, а потом, уверен, дело дальше пойдет. Тогда будет интересно с коммерческой точки зрения там работать. Вот мы по этому пути пойдем - даже сомнений нет", - указал глава государства.
НОВОСТИ
- 22:30 27.10.2023
- Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
- 22:10 27.10.2023
- Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
- 21:57 27.10.2023
- К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
- 20:30 27.10.2023
- НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
- 19:45 27.10.2023
- Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
- 18:40 27.10.2023
- Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
- 18:20 27.10.2023
- Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
- 17:40 27.10.2023
- В Малайзии выбрали нового короля
- 17:12 27.10.2023
- Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
- 17:00 27.10.2023
- В Николаеве прогремел взрыв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать