Государство заинтересовано в создании частных космических компаний - Путин

22:30 Источник: Интерфакс

Создание рынка обеспечит развитие частных космических компаний в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. Конечно, нужно создать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, - рынок надо создать. С тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере", - сказал Путин в четверг на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

По словам президента, "часть средств (...) надо направлять не впрямую в те даже государственные компании, которые что-то производят для космоса, а направлять государственные ресурсы тем, кто потребляет эти услуги". "Чтобы они могли заказывать и повысить роль заказчика во всей этой истории", - отметил Путин.

"Но повторяю еще раз: самое главное - создать условия, рынок чтобы был. Так, чтобы платили за эти услуги. Первые шаги надо сделать, а потом, уверен, дело дальше пойдет. Тогда будет интересно с коммерческой точки зрения там работать. Вот мы по этому пути пойдем - даже сомнений нет", - указал глава государства.