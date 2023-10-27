По поручению Путина правительство начнет разработку нацпроекта по развитию космического сектора

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству разработать и утвердить национальный проект по развитию космической сферы.

Он привел в пример национальный проект развития беспилотных летательных систем, что существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора. «И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса», — указал он на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

«Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект», — сказал глава государства.