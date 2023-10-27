Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил сделать услуги Роскосмоса для компаний платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок.

«В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты Роскосмоса безвозмездно, даром», — сказал глава государства на совещании по развитию космической сферы.

По его словам, «конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов». «Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок», — заключил Путин.