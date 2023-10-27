0
0
541
НОВОСТИ

Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

09:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил сделать услуги Роскосмоса для компаний платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок.

«В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты Роскосмоса безвозмездно, даром», — сказал глава государства на совещании по развитию космической сферы.

По его словам, «конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов». «Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок», — заключил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:30 27.10.2023
Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
0
30
22:10 27.10.2023
Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
0
70
21:57 27.10.2023
К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
0
100
20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
227
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
237
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
323
18:20 27.10.2023
Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
0
289
17:40 27.10.2023
В Малайзии выбрали нового короля
0
374
17:12 27.10.2023
Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
0
398
17:00 27.10.2023
В Николаеве прогремел взрыв
0
372

Возврат к списку