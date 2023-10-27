Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

09:05 Источник: Интерфакс

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в ночь на пятницу в возрасте 68 лет, сообщили китайские СМИ.

Ли Кэцян руководил правительством Китая с 2013 по 2023 год. В момент кончины он находился на отдыхе в Шанхае, информируют СМИ.

Причиной смерти называется сердечный приступ.