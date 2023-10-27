Средства ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА перехвачен российскими средствами ПВО над Курской областью в районе Курчатова. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов», — отметили в ведомстве.