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НОВОСТИ

Средства ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области

09:20 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА перехвачен российскими средствами ПВО над Курской областью в районе Курчатова. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов», — отметили в ведомстве.

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