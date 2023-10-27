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Белый дом не раскрыл Конгрессу конечную цель США на Украине — спикер Палаты представителей

09:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация не сообщила Конгрессу, в чем заключается конечная цель США в конфликте на Украине. Такое мнение выразил новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News.

«Мы [Конгрес] хотим знать, какова цель [США] в конфликте на Украине. Белый дом не предоставил информацию». — отметил он.

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