Белый дом не раскрыл Конгрессу конечную цель США на Украине — спикер Палаты представителей

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация не сообщила Конгрессу, в чем заключается конечная цель США в конфликте на Украине. Такое мнение выразил новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News.

«Мы [Конгрес] хотим знать, какова цель [США] в конфликте на Украине. Белый дом не предоставил информацию». — отметил он.