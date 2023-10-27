В Николаевской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры на юге Украины получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Произошло попадание в объект инфраструктуры, начался пожар», — сказала она, добавив, что на месте работают пожарные.

Гуменюк не уточнила район, в котором произошел взрыв, отметив лишь инцидент имел место в южных регионах Украины. Ночью тревога объявлялась в Николаевской области. Глава региона Виталий Ким сообщил в своем телеграм-канале, что в результате взрыва возник пожар в Вознесенском районе области. Деталей чиновник не привел.