В Николаевской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры
10:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект инфраструктуры на юге Украины получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
«Произошло попадание в объект инфраструктуры, начался пожар», — сказала она, добавив, что на месте работают пожарные.
Гуменюк не уточнила район, в котором произошел взрыв, отметив лишь инцидент имел место в южных регионах Украины. Ночью тревога объявлялась в Николаевской области. Глава региона Виталий Ким сообщил в своем телеграм-канале, что в результате взрыва возник пожар в Вознесенском районе области. Деталей чиновник не привел.
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