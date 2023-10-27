США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии — Пентагон

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США нанесли по распоряжению американского президента Джо Байдена удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии. Об этом сообщил в четверг вечером министр обороны США Ллойд Остин.

«Сегодня (26 октября — прим. ТАСС) по приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными [с ним] группировками», — говорится в письменном заявлении Остина, которое было распространено пресс-службой Пентагона.