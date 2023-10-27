США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии — Пентагон
10:05 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США нанесли по распоряжению американского президента Джо Байдена удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии. Об этом сообщил в четверг вечером министр обороны США Ллойд Остин.
«Сегодня (26 октября — прим. ТАСС) по приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными [с ним] группировками», — говорится в письменном заявлении Остина, которое было распространено пресс-службой Пентагона.
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