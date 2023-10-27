Словения тайно передала Украине разведывательные беспилотники

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словения передала Украине несколько разведывательных беспилотников Bramor производства компании C-Astral, не афишируя поставку. Об этом фирма сообщила американскому изданию Defense News.

«Их [беспилотники] действительно применяют украинцы, и уже какое-то время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — сказал порталу представитель компании и оператор БПЛА Ерней Модерц на конференции в чешском Брно.

Он не уточнил, сколько именно аппаратов получил Киев, но утверждал, что их было несколько. Когда именно была осуществлена поставка, тоже сказано не было. Изданию не удалось выяснить, поставила ли аппараты компания самостоятельно, или же их передало словенское Минобороны из собственных запасов. В ведомстве отказались от комментариев.

Издание указывает, что Словения, хотя и поддерживает Украину, предпочитает засекречивать большинство подробностей о поставках военной помощи. Известно лишь, что в минувшем году Любляна передала Киеву несколько десятков БМП М-80 югославского производства.