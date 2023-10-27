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НОВОСТИ

С Украины с начала года попытались сбежать более 2 тыс. госслужащих

10:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более двух тысяч украинских госслужащих с начала года предприняли попытку незаконно пересечь границу Украины. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

«По состоянию на данный момент это количество составляет 2 100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы „, — цитирует Демченко украинское агентство ТСН.

По его словам, если говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска, то количество таких попыток «немного увеличилось».

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